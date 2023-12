【宇ち多゛】キャップ ブラック色　新品未使用

葛飾のラッパーZORNの歌詞にも登場する宇ち多゛のキャップです。カッコいいブラック色キャップ商品説明もつ焼きの名店。伝説のお店と言っても過言ではありません。京成立石の宇ち多\"オリジナルキャップ。新品未使用!!カラー色ブラック色人気色で数量限定です。⭐状態新品未使用 新品入荷分になります。⭐その他雑誌POPEYEに掲載商品。長谷川 昭雄バック刺繍のTTISは立石のイニシャルです。老若男女問わず誰でも似合います。発送は、折りたたんで発送いたします。#京成立石宇ちだ#もつ焼き立石#うちだキャップ#うちだ限定キャップ形···ベースボールカラー···ブラック形···ベースボール



