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- 超希少！ヴェルサーチ カットソー メデューサ 刺繍 半袖 ブラック XL LL
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商品詳細
★商品説明VERSACEヴェルサーチカットソー半袖シャツTシャツティーシャツトップスメデューサ派手希少デザインビッグロゴロゴドンvintageヴィンテージビンテージ古着刺繍コットン男女兼用ユニセックスメンズレディース希少レア一点物完売品入手困難廃盤希少デザイン★サイズXL(LL)肩幅50cm身幅56cm袖丈21cm着丈73cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。尚、着画の掲載はお断りさせていただいております。★素材コットン綿100％★状態大切に保管していた為、目立った傷や汚れはありません。毛玉等もなく、状態はとても良いです！★付属品無し★カラーブラック黒ブルー青水色ホワイト白★発送について落札後から2~3日で発送させて頂きます。梱包資材(箱や緩衝材等)は再利用品をサイズ調整して使用することがあります。きちんと選別し、綺麗な物を使用しておりますのでご安心下さい(*´︶`*)★購入元大手リユースショップにて購入致しました。日本流通自主管理協会加盟店(AACD)にて鑑定済みの正規品です。
http://narcologia.ru/goods/housekeeper825309.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper550909.html
http://narcologia.ru/goods/flight828328.html
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