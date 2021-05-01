【ニューエラ】ガリガリ君コラボキャップ　8サイズ

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NewEra×ガリガリ君 コラボキャップです。こちらで購入後、1度着用をしました。髪を切ったらサイズが合わなくなり....サイズは8(63.5cm)と、ビックサイズになります。ツバの形など変形はさせていませんし、目立った汚れは主観では見当たりませんが、個人で保管していたものになりますので、ご了承いただける方よろしくお願いいたします。付いていたタグなどはありません。シールは剥がしていません。￼日焼け等あるかも知れません。カラー···ブラック形···ベースボール