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商品詳細
NewEra×ガリガリ君 コラボキャップです。こちらで購入後、1度着用をしました。髪を切ったらサイズが合わなくなり....サイズは8(63.5cm)と、ビックサイズになります。ツバの形など変形はさせていませんし、目立った汚れは主観では見当たりませんが、個人で保管していたものになりますので、ご了承いただける方よろしくお願いいたします。付いていたタグなどはありません。シールは剥がしていません。￼日焼け等あるかも知れません。カラー···ブラック形···ベースボール
http://narcologia.ru/goods/shuttle142125.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle144166.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation772121.html
【ニューエラ】ガリガリ君コラボキャップ 8サイズ
【ニューエラ】ガリガリ君コラボキャップ 8サイズ
【ニューエラ】ガリガリ君コラボキャップ 8サイズ
【ニューエラ】ガリガリ君コラボキャップ 8サイズ
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http://narcologia.ru/goods/ramshackle144166.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation772121.html
【ニューエラ】ガリガリ君コラボキャップ 8サイズ
【ニューエラ】ガリガリ君コラボキャップ 8サイズ
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【ニューエラ】ガリガリ君コラボキャップ 8サイズ
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【ニューエラ】ガリガリ君コラボキャップ 8サイズ
【ニューエラ】ガリガリ君コラボキャップ 8サイズ
【ニューエラ】ガリガリ君コラボキャップ 8サイズ
【ニューエラ】ガリガリ君コラボキャップ 8サイズ