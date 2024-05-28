NIKE AIR MAX 90 ROYAL 26.5cm

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■サイズ表記：US8.5(約26.5cm)■アウトソール：約30.0cm1987年のエアマックス1、1989年のエアマックスライトに続いて3代目エアマックスシリーズとして登場した「AIRMAX90」。ビジブルAIRのウィンドウを大きくし、エアのガスを増量。デザイン面ではエアマックスライトから継承したシューアイレットのプラパーツとソールに沿ったヒップアップなカッティング。ヒールタブには「NIKEAIR」、サイドに「AIRMAX」のゴムプラパーツを装備し、その上をSWOOSHを半分隠すようにデザインされ、ファーストカラーの「INFRARED」、セカンドカラーの「LAZERBLUE」は「AIRMAX90」を象徴するカラーリングで数年間隔で復刻され続けています。ランニングシューズとして、そしてストリートでもアイコンとして、世界中で愛用されているシューズです。こちらは縫い目を排除した一体型アッパーとデボス加工のディテールが耐久性を強化するなど、現代的なスタイルにアップグレードされた「AIRMAX90ROYAL」。定価32,400円数回着用しました。その後は綺麗に保管しておりました。大きな汚れはない状態ですが、使用感や使用によるスレ、細かいキズは中古としてご理解いただける方でお願いします。