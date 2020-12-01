多少スレなどがありますが、まだまだ使用可能です。暑い日が続きますので、いかがでしょうか？Tシャツとのセット売りもしています。※値下げはご遠慮下さい。素人管理の中古品なので神経質な方はご遠慮下さい。



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