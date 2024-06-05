【入手困難】NEW ERA 59FIFTY シカゴ カブス ツートン

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商品詳細
【希少品、美品】海外限定モデル#amotyshop←セット割します！他レアキャップ出品中！！◯商品名NEWERA59FIFTYALLSTARGAME1990TWOTONECHICAGOCUBSニューエラ59FIFTYオールスターゲーム1990ツートンシカゴカブス◯カラーホワイト×ブラックつば裏ピンク※ピンズは別売りで出品しております。◯サイズ71/259.6cm◯状態新品未使用〇発送方法匿名発送！型崩れのないよう60サイズ段ボールでお届けします(^^)#MLB#カブス#シカゴカブス#Chicago#cubs#鈴木誠也#NEWERA#ニューエラ#59FIFTY#レアキャップ#ブラウン#amotyshop
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