希少品！ TENDERLOIN 半袖 Tシャツ TEE タイダイ インディゴ S

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商品詳細
◉沢山の商品をほぼ毎日出品しています！→#douzo現在出品中商品◉良ければ、他もご覧ください！→#douzoTシャツTENDERLOINの半袖Tシャツです！TENDERLOINtenderloinテンダーロインてんだーろいんT-TEETIEDYEt-teetiedyeタイダイたいだいSHORTSLEEVEショートスリーブINDIGOBLUENAVYWHITEインディゴブルーネイビーホワイト藍染青紺白縞々BLEACHACIDWASHブリーチアシッドウォッシュBORDERボーダーSsmallエススモール2015年SSAWFW春夏秋冬SPRINGSUMMERFALLAUTUMNWINTERTOKYOトーキョー東京渋谷恵比寿直営店本店限定生産販売希少リリース15SSカラーインディゴサイズS採寸肩幅約45.5cm袖丈約19.5cm身幅約46cm着丈約63cm素材100%COTTON購入場所恵比寿本店付属品なしコメントpsicom(サイコム)小野塚さんやTENDERLOIN西浦さんの着こなしをご参考に是非‼︎No.202207030602R78◉沢山の商品をほぼ毎日出品しています！→#douzo現在出品中商品◉良ければ、他もご覧ください！→#douzoTシャツ★プロフィール必読！★フォロワー大募集！★フォロワー様、同時大量購入者様は割引します！★急に大幅値下げや出品終了あります！○即決：即お支払いしていただければOK！○在庫切れでキャンセルとなる場合もございます。○ブロック対象・言葉遣いの悪い方・頻回な質問者・返答がない方・取り置き依頼◉素人による、保管・検品・採寸・梱包のため、見落としなど細かな点まで気になる方は購入をお控え頂き、神経質でないかたは、購入をよろしくお願いいたします(^^)◉沢山の商品をほぼ毎日出品しています！→#douzo現在出品中商品◉良ければ、他もご覧ください！→#douzoTシャツ
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