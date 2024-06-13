ロゴありプラダスポーツ 半袖Tシャツ ブラック

国内の正規店で購入。madeinItaly数回着用後、自宅保管していました。色褪せなど無く、状態は良いと思いますが、数回着ていますので多少の着用感と発送の際のたたみジワなど、神経質な方はご遠慮下さい。綿100％ストレッチ素材で肌触りが良いですサイズ:S身幅50cm、着丈60cm肩幅41cm、袖丈18cm※素人採寸のため誤差はご容赦ください柄・デザイン···無地カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネックカラー···ブラック



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