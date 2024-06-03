DKNY ダイキャランニューヨーク 新品 未使用 ストライプ 高級シルク100%

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ブランド:DKNYダイキャランニューヨーク:素材:シルク100%大剣先約8.5cm素人採寸なので多少の誤差がございます。:商品状態:新品未使用#あきブランドネクタイ ↑↑↑↑その他のネクタイはこちらをプッシュ どんな小さな事でもコメントにてお問い合わせ下さい出来る限りご要望にお応えします。フォローして頂いた方限定でお値引き致します。4915210A6638