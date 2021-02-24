ジャムホームメイド ウォレットチェーン.クロムハーツ.レナードカムホード好きに

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商品詳細
カラー···ホワイトジャムホームメイドウォレットチェーンです真鍮にマットホワイトのコーティングがされている現在は販売していない商品ですシンプルなデザインですが、ジャムらしくひねりが効いていてカッコいいです使用中にコーティングのクラックが出てもっと真鍮らしいゴールド感が出るアイテムですシルバー製のものとは違うテイストで楽しんでいただけると思いますお探しの方は是非よろしくお願い致します簡易包装でお送りします
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