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超美品 ポロラルフローレン USA製 レトロタイ バーガンディ シルクネクタイ
商品番号 O30040086688
商品名

超美品 ポロラルフローレン USA製 レトロタイ バーガンディ シルクネクタイ
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

寸法・状態は必読です。カテゴリのサイズは参考にしないようお願いします。[概要]アメリカ入手のポロです。しなやかなハンドメイド。畝のある表情の良いシルクです。[状態]超美品です。##phot03036
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