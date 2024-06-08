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【極美品】クラークス　US7.5 25.5cm レザーシューズ　スニーカー
商品番号 K64069317398
商品名

【極美品】クラークス　US7.5 25.5cm レザーシューズ　スニーカー
ブランド名 クラークス
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■大幅なお値下げはいたしかねますが、値下げ相談も応じていますので、お気軽にコメントでお知らせください♪(*^^*)【商品説明】・ブランド　Clarks・サイズ　　US7.5M約25.5cm　・全幅　　　約11cm・アウトソール全長　約29cm・素材　　　レザー・カラー　　ブラック【商品状態】・【状態ランクS】タグ付きの新品未使用品になります。・材質に合ったクリーニングを施しています。・自宅保管（ペット、喫煙者なし）です。※状態記載は、主観で記載しております。写真をよくご確認のうえ、ご検討いただければと存じます。状態ランク詳細は、プロフィールをご覧ください。※使用に差支えのない範囲での見逃しや一般的なダメージは中古品という特性上、ご了承ください。中古品にご理解がない方、神経質な方、完璧な商品をお求めのかたはご遠慮ください。その他にも出品していますので、よろしかったら⬇️のハッシュタグからご覧ください。#みつきのクラークス靴一覧#みつきのメンズブランド靴一覧#みつきのブランド靴全商品【その他】■基本的に、レターパックプラスまたは、らくらくメルカリ便、ゆうゆうメルカリ便にて発送いたします。匿名配送ご希望の方は、コメント欄にてお申しつけください。■サイズは靴に記載してあるサイズを表記しています。日本サイズはおおよその換算ですので、実寸サイズをご確認の上でお買い求めください。・即購入OKです！他サイトでも出品中ですので、他サイトで売れた場合は出品を削除いたします。あらかじめご了承くださいませ。早い者勝ちです！その他詳細はプロフィールをご覧ください。メインカラー···ブラック特徴/機能/素材···レザー
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