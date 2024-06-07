新品WIND AND SEA Tシャツ　東京限定

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商品詳細
WINDANDSEATOKYOSOUVENIRS/STシャツ新品未使用 正規品ブラックLサイズ本日、オープニング新店舗の渋谷店で購入。数が少なかったですプリントが発泡の立体プリントになっててカッコ良いです#木村拓哉#キムタク#ウィンダンシー#windandsea#sea#wind#東京店#オープン記念#Souvenir#Tee#ウィンダンシー#トウキョウ#スーベニア#Tシャツ
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