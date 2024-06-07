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新品WIND AND SEA Tシャツ　東京限定
商品番号 N34571001700
商品名

新品WIND AND SEA Tシャツ　東京限定
ブランド名 ウィンダンシー
特別価格 税込 4,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

WINDANDSEATOKYOSOUVENIRS/STシャツ新品未使用　正規品ブラックLサイズ本日、オープニング新店舗の渋谷店で購入。数が少なかったですプリントが発泡の立体プリントになっててカッコ良いです#木村拓哉#キムタク#ウィンダンシー#windandsea#sea#wind#東京店#オープン記念#Souvenir#Tee#ウィンダンシー#トウキョウ#スーベニア#Tシャツ
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