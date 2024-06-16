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希少 UNIF mickey オマージュ ダメージ Tシャツ S ユニフ
商品番号 V85939323978
商品名

希少 UNIF mickey オマージュ ダメージ Tシャツ S ユニフ
ブランド名 ユニフ
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品の説明】メーカー：UNIF商品名:ダメージTシャツ型番：-カラー：グレー系(ヴィンテージブラック)サイズ：S(着丈約68cm/身幅約48cm/肩幅40cm)付属品:-梱包方法:封筒【商品の状態】使用状況：中古注意事項：当時入手困難だったヴィンテージ加工が施されたTシャツです。非常に雰囲気のあるアイテムです。細かな注意事項に関しては自己紹介をご覧ください。その他不明点はお気軽にご質問ください。
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