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商品詳細
【商品の説明】メーカー：UNIF商品名:ダメージTシャツ型番：-カラー：グレー系(ヴィンテージブラック)サイズ：S(着丈約68cm/身幅約48cm/肩幅40cm)付属品:-梱包方法:封筒【商品の状態】使用状況：中古注意事項：当時入手困難だったヴィンテージ加工が施されたTシャツです。非常に雰囲気のあるアイテムです。細かな注意事項に関しては自己紹介をご覧ください。その他不明点はお気軽にご質問ください。
http://narcologia.ru/goods/capitation923308.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation414221.html
http://narcologia.ru/goods/marshal285280.html
希少 UNIF mickey オマージュ ダメージ Tシャツ S ユニフ
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