★HERMES エルメス ネクタイ 馬 総柄 ハイブランド シルク フランス製

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ご覧いただきありがとうございます。✅文末にお得な割引情報を記載しております。【商品詳細】ブランド名：HERMES｜エルメス商品名：HERMESエルメスネクタイ馬総柄ハイブランドシルクフランス製カラー：クリーム・サイズ大剣：9cm小剣：4cm・素材シルク100%総柄なのでワンポイントのファッションアイテムとしても使える他入学式や卒業式、成人式などの式典にもふさわしいネクタイです！他にもネクタイを出品しています。#他のネクタイはこちら_Kurumy【商品状態】大剣にうっすら汚れがございますが、目立つものではなくまだまだ着用いただけます。管理番号：T-85【ご確認ください】・平置き採寸になります。多少のズレ等あるかと思います。・撮影の環境により実際の商品と色味が異なる場合がございます。・中古品となります。神経質な方はご遠慮ください。・商品に問題があった場合、評価後には対応できませんので、評価前にお知らせください。気持ちの良いお取引をしていきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします❣️ーーーーーーーーーーぜひ他の商品もご覧ください↓#Kurumy_メンズーーーーーーーーーー⭐️フォロー割⭐️フォローいただくと【全品5%OFF】させていただきます！コメントにて、フォロー割適応！とご連絡ください。❗️フォロー割は事前のコメントが必須です。ご購入後は金額の変更は出来ませんのでご注意ください。❗️以上よろしくお願いします❣️