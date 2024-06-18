希少　激レア　ニューエラ　タートルズ　コラボキャップ

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カラー···ブラック形···ベースボールNEWERAのタートルズコラボキャップです。既に完売、生産も終了している入手困難なアイテムです。サイズは7詳しいサイズなどはニューエラのサイトで確認お願いします。他サイトでも出品している為、急遽出品取り消す可能性がありますが、ご了承下さい‼️