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希少　激レア　ニューエラ　タートルズ　コラボキャップ
商品番号 X98848531830
商品名

希少　激レア　ニューエラ　タートルズ　コラボキャップ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック形···ベースボールNEWERAのタートルズコラボキャップです。既に完売、生産も終了している入手困難なアイテムです。サイズは7詳しいサイズなどはニューエラのサイトで確認お願いします。他サイトでも出品している為、急遽出品取り消す可能性がありますが、ご了承下さい‼️
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