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エルメス ブルー系 ネクタイ
商品番号 F40574358487
商品名

エルメス ブルー系 ネクタイ
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 1,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランドHERMESカラーブルー系(グレーがかってます)素材シルク100%長さ150cm太い部分9cm細い部分3cm特に目立つ汚れはございませんが、多少の使用感があります。上記記載は素人採寸のため多少の誤差がある場合がありますのでご了承ください。ビジネス　パーティー忘年会新年会同窓会結婚式父の日卒園式入園式卒業式入学式バレンタインホワイトデー誕生日プレゼントギフトブランド:PaulSmithBURBERRYCHANELARMANIGUCCILOUISVUITTONBROOKSBROTHERSHERMESdunhillCELINERalphLaurenGIVENCHYFENDIPRADA
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http://narcologia.ru/goods/procurement212433.html 5044】新品未使用！HERMES エルメス ブルー系 ネクタイ – Retrend
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