エルメス ブルー系 ネクタイ

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ブランドHERMESカラーブルー系(グレーがかってます)素材シルク100%長さ150cm太い部分9cm細い部分3cm特に目立つ汚れはございませんが、多少の使用感があります。上記記載は素人採寸のため多少の誤差がある場合がありますのでご了承ください。ビジネス パーティー忘年会新年会同窓会結婚式父の日卒園式入園式卒業式入学式バレンタインホワイトデー誕生日プレゼントギフトブランド:PaulSmithBURBERRYCHANELARMANIGUCCILOUISVUITTONBROOKSBROTHERSHERMESdunhillCELINERalphLaurenGIVENCHYFENDIPRADA