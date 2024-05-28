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新品未使用！WTAPS 23SS NEWERA ダブルタップス
商品番号 L64855791392
商品名

新品未使用！WTAPS 23SS NEWERA ダブルタップス
ブランド名 ダブルタップス
特別価格 税込 6,560 円
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商品詳細

23SSWTAPS231NENED-HT0159FIFTYLOWPROFILE/CAP/POLY.TWILL.NEWERA®.LEAGUE高い通気性や吸汗速乾性、紫外線防御（UPF50+)を持った高機能素材であるNEWERA®︎オリジナルのポリエステルツイルを使用したボールキャップ。低めのクラウンとプレカーブ仕様のバイザーが特徴。フロントパネルと右サイドパネルに刺繍モチーフ。サイズ展開はNEWERA®︎の基準で4サイズ展開。COLOR:BLUESIZE:L71/2新品未使用
http://narcologia.ru/goods/recommended710190.html
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