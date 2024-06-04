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商品詳細
画像の商品となります。未使用品ですが、軽微な汚れございます。気にならない程度かと思いますが。縦約20.5cm横約16cm不明な点はコメントにてお願いいたします。他にも出品しておりますので、よろしければご覧になって下さい。
http://narcologia.ru/goods/recuperation840021.html
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