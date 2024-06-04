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- カナダ出土 ロンゴバーディテス アンモナイト セラタイト目 1780
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商品詳細
大きさ 厚み約1cm 幅約4.2cm×約3.8cm 重さ約12ｇガラスケースにひびが見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/organization479862.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose738740.html
http://narcologia.ru/goods/pompous62823.html
カナダ出土 ロンゴバーディテス アンモナイト セラタイト目 1780
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