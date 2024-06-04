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カナダ出土　ロンゴバーディテス　アンモナイト　セラタイト目　1780
商品番号 M87347312367
商品名

カナダ出土　ロンゴバーディテス　アンモナイト　セラタイト目　1780
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 2,345 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　厚み約1cm　幅約4.2cm×約3.8cm　　重さ約12ｇガラスケースにひびが見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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