Re fine BRAND キャップ

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商品詳細
2回着用のみ。キャップがたくさんある為、出品します。発送前に付着しているホコリは可能な限り取ります。少し潰した状態で発送させて頂きます。神経質な方はご購入をお控えください。定価7700円#THERAMPAGE#RIKUくんが着用しております！RAMPAGERIKUリファイン
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