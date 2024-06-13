CYPRIS キプリス 名刺入れ 希少

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商品詳細
キプリスの蛇革です。10年以上使用していたものです。キプリスの蛇革は結構珍しい物だと思います。使用による型くずれ、小傷はありますが、10年使用していた物とは思えないくらい状態は良いと思います。買ったときはもう少し白っぽい感じでしたが、今はゴールド系です。
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