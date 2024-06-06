90s ヴィンテージキャップ 帽子 アメリカ 企業ロゴ 刺繍 ベージュ 緑 ...

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商品詳細
★お得なフォロー割はコメント欄をチェック！★正午までのお支払いで当日出荷！★休業日程はプロフィールをチェック！★コメント無し即購入OK！★モデルサイズは画像内に記載アリ！＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊関連商品はこちらから↓↓#古着屋fuufu#古着屋fuufu帽子＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊【ブランド、商品名】ヴィンテージキャップ【状態】洗濯済み。裏地に写真のような汚れがあります。※古着のため神経質な方のご購入はお控えください。【サイズ】頭囲(内寸)55～59.5cm※調整可能ツバ7cm【カラー】ベージュ、アイボリー【季節】春、夏、秋、冬【素材】記載無し【原産国】記載無し【識別番号】3531＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊購入の際はトップページの注意事項をご確認くださいませ。ご質問等、コメント欄より受け付けております！
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