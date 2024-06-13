ボリオリ　セットアップスーツ　ダークグレー　ストライプ　46サイズ　3つボタン

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商品詳細
⚠️他サイトにも出品しておりますので突然ページを削除することがあります、ご了承ください■ブランドBOGLIOLIボリオリ■状態 ・スラックスの腰付近に小穴がありますが、裏地がある部分なのであまり目立ちません。それ以外には全体的に目立ったダメージはありません。■サイズ(cm)表記：46肩幅：約42cm身幅：約52cm着丈：約69cm袖丈：約60cmウエスト：約81cmわたり幅：約31cm股下：約71cm裾幅：約20cm■カラー ダークグレー ストライプ■管理番号103
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