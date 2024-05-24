

サルヴァトーレフェラガモ ヴァラリボン6連キーケース ブラックレザー EV438 サルヴァトーレフェラガモ ヴァラリボン6連キーケース ブラックレザー EV438



サルヴァトーレフェラガモ ヴァラリボン6連キーケース ブラックレザー EV438 サルヴァトーレフェラガモ ヴァラリボン6連キーケース ブラックレザー EV438



サルヴァトーレフェラガモ ヴァラリボン6連キーケース ブラックレザー EV438 サルヴァトーレフェラガモ ヴァラリボン6連キーケース ブラックレザー EV438



サルヴァトーレフェラガモ ヴァラリボン6連キーケース ブラックレザー EV438 サルヴァトーレフェラガモ ヴァラリボン6連キーケース ブラックレザー EV438



サルヴァトーレフェラガモ ヴァラリボン6連キーケース ブラックレザー EV438 サルヴァトーレフェラガモ ヴァラリボン6連キーケース ブラックレザー EV438



サルヴァトーレフェラガモ ヴァラリボン6連キーケース ブラックレザー EV438 サルヴァトーレフェラガモ ヴァラリボン6連キーケース ブラックレザー EV438



サルヴァトーレフェラガモ ヴァラリボン6連キーケース ブラックレザー EV438 サルヴァトーレフェラガモ ヴァラリボン6連キーケース ブラックレザー EV438



サルヴァトーレフェラガモ ヴァラリボン6連キーケース ブラックレザー EV438 サルヴァトーレフェラガモ ヴァラリボン6連キーケース ブラックレザー EV438



サルヴァトーレフェラガモ ヴァラリボン6連キーケース ブラックレザー EV438 サルヴァトーレフェラガモ ヴァラリボン6連キーケース ブラックレザー EV438



サルヴァトーレフェラガモ ヴァラリボン6連キーケース ブラックレザー EV438 サルヴァトーレフェラガモ ヴァラリボン6連キーケース ブラックレザー EV438



サルヴァトーレフェラガモ ヴァラリボン6連キーケース ブラックレザー EV438 サルヴァトーレフェラガモ ヴァラリボン6連キーケース ブラックレザー EV438



サルヴァトーレフェラガモ ヴァラリボン6連キーケース ブラックレザー EV438 サルヴァトーレフェラガモ ヴァラリボン6連キーケース ブラックレザー EV438



サルヴァトーレフェラガモ ヴァラリボン6連キーケース ブラックレザー EV438 サルヴァトーレフェラガモ ヴァラリボン6連キーケース ブラックレザー EV438



サルヴァトーレフェラガモ ヴァラリボン6連キーケース ブラックレザー EV438 サルヴァトーレフェラガモ ヴァラリボン6連キーケース ブラックレザー EV438



サルヴァトーレフェラガモ ヴァラリボン6連キーケース ブラックレザー EV438 サルヴァトーレフェラガモ ヴァラリボン6連キーケース ブラックレザー EV438

【商品説明】縦：約6cm横：約10cm厚さ：約2.5cm開いた時の全長：約18.5cmリング：6本ポケット：2ヶ所色：ブラック素材：レザーシリアル・刻印など：223005付属品：なし(本体のみ)【状態ランク】状態ランク：ABS：新品・未使用or未使用に近いA：目立った傷や汚れなしAB：目立った傷や汚れなしorやや傷や汚れありBA：やや傷や汚れありB：やや傷や汚れありBC：やや傷や汚れありor傷や汚れありC：傷や汚れありD：全体的に状態が悪い【商品詳細】全体的に使用感があります。ホックの留まりに問題はありません。素材にベタつきはありません。金属表面にキズとメッキ剥がれがあります。表面、内側ともに型崩れがあります。布生地部分に汚れと毛羽立ちがあります。内側にキズと押し跡があります。上記ダメージはありますが、普段使いには問題なくお使いいただける商品です。※鑑定済の企業向け中古ブランド市場にて購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心下さい。※基本的に中古品の為、微細な状態を気にされる方はご購入をお考え下さい。※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。※発送はメルカリ便のみの対応となります。他の発送方法は対応しかねますのでご了承ください。EV438-64