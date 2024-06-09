Dents　エルトン ヘアシープグローブ

ご覧頂き、ありがとうございます。Dentsの「エルトン」ヘアシープグローブです。購入後、短時間試着したのみで、ほぼ実際の使用は１度もありません。外箱は破棄してしまったので、現品のみのお渡しになります。クラシックなスタイルをモダンにアップデートしたEltonグローブは、手袋を外さずに携帯電話を使用することができます。寒い冬の日にぴったりです。3点手首にフィットしやすいパームベントタッチスクリーン・レザー裏地がないため、フィット感が高いMadeinBritain,partofourpopularHeritageCollectionタッチスクリーンヘアーシープ・レザータッチスクリーンデバイスを使用するために開発されたこのレザーは、自然な強さと弾力性があることでも知られています。この革を提供する羊は、ウールではなく毛を生やしているため、その名が付けられました。繊細な毛は跡を残さず、滑らかなレザーに仕上がります。ヘアーシープ・レザーは、一般的に手袋に最適な革として知られています。丈夫でしなやかなので、快適な使い心地が持続します。素材...本革カラー...ブラック手袋形...5本指



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