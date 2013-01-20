【美品】銀座グローバルスタイル　3ピース　ストライプ　黒　ベスト　2B　M相当

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ご覧いただきありがとうございます！即購入OKです！●ブランド銀座グローバルスタイルGINZAGlobalstyle●商品説明・カテゴリー:メンズ スーツ・サイズ:M相当(サイズ表記ないので寸法でご確認お願いいたします)ジャケット肩幅:40cm身幅:47.5cm袖丈:57cm着丈:69.3cmベスト肩幅:28.2cm身幅:44.5cm着丈:55cmボトムスウエスト:38.5cm股上:25.5cm股下:74cm裾幅:18.7cm※多少の誤差はご了承願います。・カラー:ブラック(シャドーストライプ) 黒・素材:表地 ウール50%ポリエステル50%名前刺繍入りですが目立った大きな傷ございません。まだまだご着用いただけます！※あくまで中古品なのでご理解ください。ご質問、お値下げの相談などお気軽にコメントお待ちしております✨管理番号004