80sドイツ製ビンテージHUGO BOSSヒューゴボスカシミヤウールジャケット

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80sビンテージHUGOBOSSヒューゴボスカシミヤウールジャケット世界的なドイツのラグジュアリーブランド肉厚で滑らかなカシミヤウールカラーはカーキブラウン着るととても暖かいですフロントはジップとボタンで開閉ボタンダウン仕様の襟元インナーライニングにシルエット調整可能なドローコードが付きます襟裏にボタンが付き、スタンドカラーでも着用可能膨らみの生まれる肘のダーツフロントには角度の付いた4つポケット見慣れないディテールが混じり合う80年代ユーロ規格のHUGOBOSSCOMOLIコモリA.PRESSEアプレッセなど、ミリタリー色を感じるブランドとの相性も良いです肩幅、身幅、アームホールが大きめ肩パット無しドロップショルダーの馴染みが良く、肩に沿って袖がストンと落ちてくれます今のオーバサイズな着こなしに合う良いサイズ感サイズGR46肩幅58cm身幅66cm着丈82cm袖丈57cm（素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください）ビンテージUSEDですので使用感ございます画像の様なウールの抜けが数箇所ございます目立ちませんが、予めご了承下さい着用に問題のあるダメージはございませんまだまだ着て頂けますが、あくまで中古品ということをご理解頂いた上でのご購入をお願いします