【最終価格】デルバートゴードン 22.5号 リング

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商品詳細
ターコイズはツルツルで、シルバーもとてもきれいな状態です。ターコイズ：おそらくダマリこの透き通るような深いグリーンはなかなかないのではないでしょうか。DelbertGordonナバホ族リングターコイズデルバートゴードンスタンプナバホ22.5号インディアンジュエリーシルバー
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