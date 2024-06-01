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【最終価格】デルバートゴードン 22.5号 リング
商品番号 V12043578394
商品名

【最終価格】デルバートゴードン 22.5号 リング
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 23,120 円
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商品詳細

ターコイズはツルツルで、シルバーもとてもきれいな状態です。ターコイズ：おそらくダマリこの透き通るような深いグリーンはなかなかないのではないでしょうか。DelbertGordonナバホ族リングターコイズデルバートゴードンスタンプナバホ22.5号インディアンジュエリーシルバー
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