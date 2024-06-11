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1215【リバーシブル】ヒステリックグラマー☆ヒスガール刺繍ロゴジャケット 美品
商品番号 Q48827417867
商品名

1215【リバーシブル】ヒステリックグラマー☆ヒスガール刺繍ロゴジャケット 美品
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 19,584 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆当店、#古着屋YHS　の商品は、送料無料・即購入OKです。◆新商品は入荷次第、随時出品しております。　お見逃しがない様に、フォローして頂けると嬉しいです。◆値下げ交渉やご不明な点がございましたら、　ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい。◆ブランドHYSTERICGLAMOUR　/　ヒステリックグラマー◆特徴　ヒスガール刺繍ロゴ　リバーシブル　コーデュロイ◆サイズ表記　Ｌ◆サイズ実寸（単位：cm）　着丈：65　身幅：55　肩幅：44　袖丈：65◆カラー　黒　/　ブラック◆素材　綿（コットン）・ポリウレタン・レーヨン・ポリエステル・アクリル・ウール・ナイロン◆購入元　ブランドリユース店　質屋・古物市場・ストア商品◆状態　USED　ホームクリーニング済（タバコ臭・ペット臭無し）◆発送　らくらくメルカリ便（匿名配送・追跡・紛失補償付き）　#YHS_1215
http://narcologia.ru/goods/hesitantly906284.html
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