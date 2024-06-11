1215【リバーシブル】ヒステリックグラマー☆ヒスガール刺繍ロゴジャケット 美品

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◆当店、#古着屋YHS の商品は、送料無料・即購入OKです。◆新商品は入荷次第、随時出品しております。 お見逃しがない様に、フォローして頂けると嬉しいです。◆値下げ交渉やご不明な点がございましたら、 ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい。◆ブランドHYSTERICGLAMOUR / ヒステリックグラマー◆特徴 ヒスガール刺繍ロゴ リバーシブル コーデュロイ◆サイズ表記 Ｌ◆サイズ実寸（単位：cm） 着丈：65 身幅：55 肩幅：44 袖丈：65◆カラー 黒 / ブラック◆素材 綿（コットン）・ポリウレタン・レーヨン・ポリエステル・アクリル・ウール・ナイロン◆購入元 ブランドリユース店 質屋・古物市場・ストア商品◆状態 USED ホームクリーニング済（タバコ臭・ペット臭無し）◆発送 らくらくメルカリ便（匿名配送・追跡・紛失補償付き） #YHS_1215