メキシカンジュエリー ベルトバックルブレスレット①

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ヴィンテージMEXICOメキシカンジュエリー925ブレスレットシルバーメキシコ製シルバー925スターリングシルバーベルトモチーフのブレスレットになります。細身でシンプルなデザインながら非常に凝った作り。上品でさりげないオシャレ感を演出してくれます。メキシコ製。ベルト穴のように穴が5つ開いているので微妙なサイズ調整が可能です。メキシコは世界的に有名なジュエリーブランドの工房もあり、腕の良い職人によりシルバー製作が行われてきました。現在のモードブランドなどもデザインソースとするようなシンプルながらも雰囲気ある1点もののヴィンテージメキシカンシルバーブレスレット。SILVER925STERLINGSILVERBELTBRACELETMADEINMEXICO/シルバー925スターリングシルバーベルトモチーフブレスレットメキシカンジュエリーサイズ 実寸=内周縦：約4,2〜4,3㎝/内周横：約5,8〜6,6㎝/幅：約0,4㎝素人平置き採寸なので、誤差はご了承下さいVintageのsilveraccessoryです。細かい傷等あると思います。素人がネットで調べた情報なので、間違いもあると思います。画像で判断出来る方Vintageに御理解のある方のみ御購入下さい。MEXICANJEWELRYVINTAGEメキシカンジュエリーヴィンテージHECHOENMEXICOMADEINMEXICOメキシコ製SILVER925ターコイズバングルシルバーバングルプレート