ゴローズ goro’s ローズ　シルバーリング

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商品詳細
カラー···シルバー材質···シルバー数年前に某オークションサイトにて購入いたしました。元々ネックレストップだった物をシルバー屋さんでリングにしていただきました。神経質な方や不安な方はご購入ご遠慮ください。
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