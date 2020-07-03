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ゴローズ goro’s ローズ　シルバーリング
商品番号 M50736375101
商品名

ゴローズ goro’s ローズ　シルバーリング
ブランド名 ゴローズ
特別価格 税込 5,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···シルバー材質···シルバー数年前に某オークションサイトにて購入いたしました。元々ネックレストップだった物をシルバー屋さんでリングにしていただきました。神経質な方や不安な方はご購入ご遠慮ください。
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