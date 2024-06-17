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K18 クロスペンダントトップ 十字架 未使用品
商品番号 J46038631785
商品名

K18 クロスペンダントトップ 十字架 未使用品
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 3,699 円
在庫状況 あり

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商品詳細

□刻印・素材□K1818金鑑定済み□商品□クロスペンダント十字架トップ□サイズ□バチカン含む縦：2.4cmペンダントトップ：縦1.59cm×横1.06m素人採寸ですので誤差はご了承ください。□重さ□0.5g□状態□撮影のために箱から出しただけの新品・未使用品です！ネックレスは付属しません。
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