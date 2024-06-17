【値下げ】WANIMA LEFLAH ワニマ レフラー キャップ

ご覧いただきありがとうございます。購入意志のないいいねはお控えください。値下げ交渉受け付けます。WANIMAのLEFLAHコラボキャップです。購入したものの、1度も着用せずにしまってあるため、着用していただける方にお譲りします。LEFLAH×WANIMAcheddarsnapbackcap【SAX】サイズ:FWANIMAとLEFLAHのコラボキャップです！７月の期間限定販売で、即soldoutとなった品物でした。もう売っていません！被ろうと思いましたが、もったいなく被れずじまいでクローゼットで保管していました。新品未使用です。水色の文字に、濃い黄色のチーズがとてもかわいいです！WANIMA、LEFLAH好きな方に受け取っていただけたら幸いです。ライブで是非着用してください！宅急便コンパクトに入れてお送りさせていただきます。型崩れする可能性がございますこと予めご了承ください。CatchUpTOUR1Time1ChanceCheddarFlavorTourChoppedGrillChickenChillyChiliSauceCheddarFlavorCOMINATCHA!!SummerTrap!!Everybody!!AreYouComing?CanNotBehaved!!チェダースナップバック キャップ キャップ帽ニューエラ NEWERAleflah



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