すとぷり グッズ セット 缶バ

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商品詳細
すとぷり全員、ペア缶バのセットです。さとみころん、るぅとりいぬ、全員の括りでのみバラ売り可能です。計35個セットなのでA4痛バ半分ほど埋まると思います！箱推しの方どうですか(ᐡ̥_̫_̥ᐡ)早く売り切りたいため値下げ○定価400円×33＋600円（BIG缶バ）＋500円（ハート）＝14300すとぷりさとみころん莉犬るぅとジェルななもり缶バすとぷり缶バ全員集合すとめも12345678910すとねくアリツアクリスマスハロウィン
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