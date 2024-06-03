吉田カバン ALOHA PORTER コットンサテン ハイビスカス柄 長財布

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商品詳細
✨ご覧いただきありがとうございます。吉田カバンALOHAPORTER長財布財布ブラックのコットンサテン生地に同色のハイビスカス柄をコーティングして、大人なハワイアンを表現しているポーターでも希少なシリーズです。✨サイズ（cm）縦11×横21×厚み2✨状態使用感なく美品の状態です。✨カラーブラック✨素材表：超高密度コットンサテン裏：ナイロンツイル（ウレタンコーティング）サイズ約：W21×H11×D2cm✨仕様✨配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。出来る限り早い対応を心がけております。✨気になる点がございましたら遠慮なくお問い合わせください。#吉田カバン#ALOHA_PORTER#PORTER#長財布#財布
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