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【希少2XLサイズ相当】キャピタル　ボアフリースノルディック　プルオーバー
商品番号 B19795843580
商品名

【希少2XLサイズ相当】キャピタル　ボアフリースノルディック　プルオーバー
ブランド名 キャピタル
特別価格 税込 20,112 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✅はじめに◎「フォロワー様限定でお得な”割引”」を実施中!!◎全商品「送料無料・24時間以内発送・即購入OK」!!◎値下げ交渉やご不明な点がございましたら、ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい。◎古着屋KenKenでは、フルジョやフルダンが好きな、90s、ビッグサイズ、ゆるだぼ、ストリート、スポーツMIXなどのアイテムを多数出品しています。✅商品情報・ブランド：キャピタル　KAPITAL・色柄：黒　ブラック　オレンジ　白　ホワイト　・サイズ表記：4（2XLサイズ相当）・素材：綿　ナイロン　ポリエステル　アクリル・状態：良品（目立った傷等なし）✅サイズ詳細（平置き採寸）着丈：83cm身幅：70cm肩幅：56cm袖丈：65cm※多少の誤差は、ご容赦下さい。✅発送期間ご購入から24時間以内に発送させて頂きます。補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送です。✅注意事項※古着なので、神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい。※写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。✅さいごに古着屋KenKenの気になる全商品はこちらからチェック!!　　　　　⬇️タップすると商品一覧が見れます⬇️　　#古着屋KenKenパーカー、スウェット、Tシャツ、ラガーシャツ、BDシャツ、ポロシャツ、ナイロンジャケット、マウンテンパーカーなど随時更新中‼︎管理番号1975-09053-00045
http://narcologia.ru/goods/approximate268420.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper351309.html
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