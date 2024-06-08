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ケニア 民族 ネックレス
商品番号 R14471420964
商品名

ケニア 民族 ネックレス
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 6,321 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前にケニアで買いました！メインの部分は牛の骨を使っているとの事でした。アフリカ大陸の形になっています。サイズ感もよく、日本では珍しいタイプだと思います。#アフリカ#海外#旅#アクセサリー
http://narcologia.ru/goods/cotton95261.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement769599.html
http://narcologia.ru/goods/injure688167.html

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