ケニア 民族 ネックレス

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商品詳細
数年前にケニアで買いました！メインの部分は牛の骨を使っているとの事でした。アフリカ大陸の形になっています。サイズ感もよく、日本では珍しいタイプだと思います。#アフリカ#海外#旅#アクセサリー
http://narcologia.ru/goods/cotton95261.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement769599.html
http://narcologia.ru/goods/injure688167.html
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