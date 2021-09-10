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BEDALE ビデイル　CLASSIC 英国製　希少　セージグリーン　36
商品番号 O89183852449
商品名

BEDALE ビデイル　CLASSIC 英国製　希少　セージグリーン　36
ブランド名 バブアー
特別価格 税込 11,270 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●バブアー　ビデイル　クラッシック一生もののジャケットを挙げるのならばBarbour（バブアー）のオイルドジャケット。イギリス国内で長く愛用されてきた。エリザベス女王、エディンバラ公、ウェールズ公により王室ワラントの称号を与えられたという、正真正銘のイギリス王室認定ブランド。シンプルながら絶妙なデザインで、長く国や世代を超えて愛されてきたそのジャケット。自分だけの一生ものへと変化し独自のワックスオイルを生地にコーティングすることで、傷や破れに対する耐久性と、優れた防水性。ややAラインのシルエットでビジネス、カジュアル、フィッシング、ハンティングなどあらゆるアクティビティに幅広く対応。●英国製　希少●サイズ　36身幅57㎝　着丈72㎝　裄丈80㎝Ｍ〜Ｌぐらい　160㎝〜175㎝目安　●状況　購入後、ワンシーズン3回位程度着用　オイルドクロスは年月の経過と共に味が出て雰囲気が増し世代に関係なく、末長く愛用していただけます。状態は使用感も少なく目立った汚れ、破れは無くご満足いただける逸品かと思います。オイルもある丁度良いぐらい抜けてきており、オイルの匂いも薄れており羽織りやすいと思います。あくまでも5年以上経過しており一度、人の手に渡った商品です。ご理解のある方入札下さい。神経質な方は入札ご遠慮下さい。#ビショップ#リゾルト#ラベンハム#マッキントッシュ#ベルスタッフ#マーガレットハウエル#ユナイテッドアローズ#ナナミカ#ダントン#オーチバル#トラディショナルウェザーウェア#ビームス#シップス#ジャーナルスタンダード#YOKE#チャオパニック#アーバンリサーチ#トゥモローランド#ビショップ#エディフィス#フリークスストア#グリーンレーベル#ナノユニバース#APC#ジョンブル#アルファ#ジュンヤワタナベ#ノースフェイス#ジャケット#コート#トキト#バブアー#シェラデザイン#ホワイトマウンテニアリング#ピューテリー#バーバリー#タトラス#パタゴニア#ビデイル#バブアーtokito#スロウガン#サイ#ボーダー#ノースフェイスパープルレーベル#アンダーカバー#シュプリーム#キャプテンサンシャイン#ユニクロ#ステンカラーコート
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