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商品詳細
バンズのエラです。3年程前のABCマート限定発売だったと思います。買ったは良かったのですが、私には少し派手だった為あまり履きませんでした。このデザインが好きだという方がいればコメントしてください。お値段の相談をお受けします。
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