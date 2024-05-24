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VANS ERA
商品番号 B57432913435
商品名

VANS ERA
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 2,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バンズのエラです。3年程前のABCマート限定発売だったと思います。買ったは良かったのですが、私には少し派手だった為あまり履きませんでした。このデザインが好きだという方がいればコメントしてください。お値段の相談をお受けします。
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