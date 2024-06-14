マッキントッシュフィロソフィー　セットアップスーツ　ブラウン

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マッキントッシュフィロソフィーのセットアップスーツです。着用しようと思い購入しましたがサイズが合わず一度も着用しておりません。パンツの裾も切っておりませんので、お好みの長さに調整可能です。発送の際は折り畳んで発送させていただきます。ジャケット着丈70cm,身幅46cm,袖丈60cmパンツウエスト33cm,総丈117cm