PRADA プラダ ナイロンジャケット ダウンジャケット ブラック 黒 コート

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商品詳細
※※※画像は全て実物の撮影画像です※※※他にも多数出品中！！→#KUROSUKE△是非ご覧ください。■□■□■□■□■□■□■□■□■□フォロワー様限定で価格交渉あり！新たにフォロー頂きましても対応致します。複数購入もお値引き致します！！■□■□■□■□■□■□■□■□■□PRADA/プラダブラックジャケットブラックカラーの、やや光沢感を帯びた高級感のある素晴らしい逸品となります。ナイロン素材のジャケットで、やや中綿が入っており秋から冬にかけてオススメです！ユニセックスなデザインで、男女問わず着て頂けます。希少な逸品を、この機会に是非。▼状態特に目立った汚れやダメージない状態です◎もちろん正規品です。▼サイズ(cm)：M肩幅:45袖丈:53身幅：59着丈：82※採寸は全て平置きです。サイズの目安としてご参照下さいこちらはYOHJIYAMAMOTONikeACGGUCCISTRONGMaisonMargielaなどが好きな方に！他にも多数出品中！！→#KUROSUKE△※多少の色味、サイズの誤差はご了承下さい※こちらは古着となりますので、神経質な方や古着にご理解ない方は購入をお控えください※素人検品ですので見落としある場合ご了承下さい#PRADA#プラダ#ブラック#黒#ジャケット#アーカイブ#archive#ナイロンジャケット#ダウンジャケット
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