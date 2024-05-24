❣️《ネイビー》マルボンゴルフ キャップ 帽子 ロゴ マグネット キャラクター

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マルボンゴルフキャップ帽子ロゴマグネットキャラクター ネイビー……………………………………………………………#マルボンゴルフ取扱一覧★アメリカ発、キュートなデザインのMalbongolf！★シンプルな「M」のロゴキャップ！★キャップのツバの一部にマグネットが隠れていてキャラクターの飾りを取り付けることが出来ます★キャラクターを付けてアクセントにしても◎外してシンプルにも◎★後ろにもロゴが入っていて後ろ姿もキュート！★フリーサイズですがサイズ調節可能なので、男女問わず着用できます◎シンプルなカラーで、合わせやすい！【カラー】グリーン ホワイト ネイビー 3カラーの取扱中♪【サイズ】フリーサイズ(調節可)サイズ画像参照ください。※購入先のサイズを元に記載しておりますが、1~3cm誤差ある場合があります。《注意点》※最安価で販売しております。最安価での発送方法になりますのでご理解頂いた上で購入お願いします。※こちらは海外並行輸入品です。生産工場から余剰生産品、正規品として出せなかった商品を販売しております。※検品して発送しておりますが、ごく稀に製造段階で糸のほつれや汚れが付いている場合がございます。※完璧を求められる方は日本店舗にて購入をオススメ致します。※商品画像の色合いは現物に近づけるよう努めておりますが、撮影時の光線やモニタ環境などにより実際の色合いや濃淡と差異がある場合がありますので予めご了承ください。※日本製品に比べて商品の作りが甘い物もございます。Y各種割引についてY※フォロー割・・・30円 ※リピート割・・・50円 ※おまとめ割・・・100円 併用不可 購入前にコメントをいただければと思います。 アパレル・服飾雑貨等々、出品しています。 →→ #M・R・グッズSHOP 2