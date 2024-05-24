最終価格　インディアンジュエリー　美品24号シルバーリング

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商品詳細
ターコイズとコーラルが使われたチップインレイのリングで半周で色が異なるため、使用するバングル、リングに合わせた色を見せて使うこともできます。これくらいの大きめサイズはあまり見かけないので是非どうぞ。神経質な方は購入ご遠慮ください。内側に傷のようなもの見えますが製作過程のものでクラックではありません。外側は細かい傷も少なく美品の部類かと思います。ナバホ navajoチップインレイシルバーリング刻印 STERLINGサイズ 24号silver sterling925 銀 ブレスレットネイティブナバホnavajoズニzuniホピ hopiインディアンジュエリーindianjewelrynativeナバホ族 Navajoホピ族 Hopiズニ族シルバーコインシルバーcoinsilver インゴットingot キャストバングル ブレスレットBlaceletcuffリング 指輪 Ringネックレス ペンダントターコイズ トルコ石 turquoiseハンドメイド handmadeダブルアールエル RRLRALPHLAUREN ラルフローレンマライカ Malaikaゴローズ goro’sビームス BEAMSロンハーマン RonHermanジャーナルスタンダード journalstandardオールドポーン oldPawnヴィンテージ ビンテージ vintageレア 希少 貴重入手困難コレクターアイテムレディース 女性
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