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最終価格　インディアンジュエリー　美品24号シルバーリング
商品番号 G78205108503
商品名

最終価格　インディアンジュエリー　美品24号シルバーリング
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 1,998 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ターコイズとコーラルが使われたチップインレイのリングで半周で色が異なるため、使用するバングル、リングに合わせた色を見せて使うこともできます。これくらいの大きめサイズはあまり見かけないので是非どうぞ。神経質な方は購入ご遠慮ください。内側に傷のようなもの見えますが製作過程のものでクラックではありません。外側は細かい傷も少なく美品の部類かと思います。ナバホ　navajoチップインレイシルバーリング刻印　STERLINGサイズ　24号silver　sterling925　銀　ブレスレットネイティブナバホnavajoズニzuniホピ　hopiインディアンジュエリーindianjewelrynativeナバホ族　Navajoホピ族　Hopiズニ族シルバーコインシルバーcoinsilver　インゴットingot　キャストバングル　ブレスレットBlaceletcuffリング　指輪　Ringネックレス　ペンダントターコイズ　トルコ石　turquoiseハンドメイド　handmadeダブルアールエル　RRLRALPHLAUREN　ラルフローレンマライカ　Malaikaゴローズ　goro’sビームス　BEAMSロンハーマン　RonHermanジャーナルスタンダード　journalstandardオールドポーン　oldPawnヴィンテージ　ビンテージ　vintageレア　希少　貴重入手困難コレクターアイテムレディース　女性
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