US企画【バンズ】オーセンティック　ブラックシャンブレー×レザーシューレース

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商品詳細
︎︎︎︎︎☆ご覧頂きありがとうございます。フォロー割引を行なっております3000円以上〜9999円300円の値引き10000円以上 500円の値引き「フォローしました」とおっしゃって頂ければ価格変更をさせて頂きますのでお気軽にコメント下さい。☑商品バンズオーセンティックブラックシャンブレー☑SizeUS9(27センチ)☑Color画像をご参考下さい。☑Conditionソールの減りも少なく、特筆するダメージ汚れなく綺麗にお使い頂けます。前に洗った時、レザーの色が色移りしていますが目立ちません。☑Informationブラックシャンブレーとレザーシューレースの組み合わせ。野暮ったい色合わせですが素材のおかげで爽やかな一足です。○靴は送料がどうしてもかかるので値引きはフォロー割のみとさせて頂きます。他にも沢山のスニーカーを出品しております。よろしければご覧下さい。↓↓↓↓↓#マックの古着靴スニーカー27相当(27〜27.5センチ)☑︎ご不明な点ございましたらコメントよりご質問下さい。
http://narcologia.ru/goods/hesitantly113484.html
http://narcologia.ru/goods/financier136660.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis940044.html
AUTHENTIC (オーセンティック) USA企画モデル | VANS CLASSICS(バンズ ...
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VANS / Authentic / BLACK LEATHER (US企画) - Select Shop Sunday
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新同23.5 US企画！ VANS ヴァンズ オーセンティック H43
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VANS / Authentic / BLACK LEATHER (US企画) - Select Shop Sunday
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新同23.5 US企画！ VANS ヴァンズ オーセンティック H43
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