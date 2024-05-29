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ポシェット　クレダミエ
商品番号 W23136186259
商品名

ポシェット　クレダミエ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 2,219 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2021年に購入しました。数カ所傷がありますが、その他の劣化はあまり無いため、まだまだ使える状態です。中古品にご理解いただける方でお願いします。
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