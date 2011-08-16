巾筒 巾具 煎茶道具 茶道具

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商品詳細
御室窯和善作御本手赤絵六角巾筒新品、未使用です。割れ、欠け、汚れはありません。寸法：高さ約6.3㎝口径約4.2㎝
http://narcologia.ru/goods/cowpox725739.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement52899.html
http://narcologia.ru/goods/Addict57918.html
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