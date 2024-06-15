天然石ブレスレット　ヴィンテージ 　アクセサリー

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サイズ13.5cm+アジャスター5cmこちらの商品は、ヨーロッパに行った際のフリーマケットで購入したものになります。天然石が8つついており、アクセントになると思います。2枚目は、着画になっているので、着画のご要望は、受付ませんので、ご了承下さい。箱は付属しておりませんので、御了承下さい。古着ですので、ご了承ください。BalenciagakaikofacetasmmrgentlemanvetementsallegekozaburoalyxMargieladttkacnestudiosmartineroseyprojectsacaiunusedneonsignperverzekudossupremenamachekocontenastorehareportvelmarineserreavaloneOYESCSTUDIOanotheryouthjiedadulcamaraSUNSEAUNUSEDURbukhtneedlesessayYAECAauraleekolorundercoveravalonesodukonfaddtomwoodnamachekolittlebigtogakikokostadinovblackeyepatchdoubletcontenastoresullendoubletlacosteacoldwallfredperryshooprafsimonsdoverstreetmarketsulvamポーカーズalmostblackpihakapisubagelownnlittlebigSILVER925ourlegacycottweilerGosharubchinskiyCOMMEdesGARCONScomolineonsignALEXANDERWANGttt_mswd.tt.kharelidnmkapitalheronprestoneytyshenderschemeguccidulcamaradoubletsunseablackeyepatchambushsacaittt_mswdairikuお好きな方におすすめです。