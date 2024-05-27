美品 グッチ ダブル タイガーヘッド リング 指輪 ツイン キャット パンサー

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存在感抜群！希少デザイン大きめサイズsilver925サイズ表記21（日本サイズ20号相当）GUCCI刻印定価73,700円値崩れしづらい貴金属は財産としても！シルバーなので店舗でも高価買取りでしたよ美品で気持ちよくお迎えいただけます。リング1本のお譲り※箱◦ケアカードの付属品付きは＋1200円で承ります。★…*＊☆購入ご検討の方へ…*＊☆◆☆＊*…★…*＊☆リサイクルショップ購入、鑑定士が鑑定済みの貴金属です。デリケートな素材を除き超音波洗浄後に撮影、消毒してから梱包しております。サイズ感が伝わるように定規やスケールなど使用しています。※思ったより◯◯だった！などのイメージ違いがございませんよう、ご確認はしっかりお願いいたします!使用する端末やモニターによって画像の色味が変わることがあります、特に気になる箇所は再度撮影いたします。◎お支払い翌日中に発送◎3万円以上から宅配便コンパクト（日時指定あり手渡し）お家にあるもので破損のないよう梱包しています。usedのお品物につき完璧を求める方はお見送り下さい。▶︎▷▶︎おまとめ歓迎#MIYABI☆◀︎◁◀︎◁バッグ\u0026アクセサリーなど色々出品中♪ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。☆＊*…★…*＊☆◆☆＊*…★…*＊☆◆☆＊*…★…*＊☆希少リング指輪大きめ20号相当サイズ21古物許可証：第441260002020号