ゴローズ　goro's

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商品詳細
8年前くらいに15〜20年くらいゴローズコレクターの方から譲って頂きました。お気に入りでしたが今回私事の諸事情で出品致します。原宿ゴローズにて日々通い購入し、集められたそうです。ゴローズの査定は代理店により様々です。少しでも不安を抱く方は直接ゴローズにて購入をしてください。コメント無しの購入も歓迎です。真贋を問うようなコメントや質問はお控えください。根拠のない独自の偏見や知識で疑いや、贋作と決めつける方はご自身で店舗に並んで、ご購入お願いします。すり替えなどがない様にしたいので、ご購入後はノークレームノーリターンでお願いします。
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